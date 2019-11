​Ladri in casa due volte in una settimana: la rabbia di una famiglia di Villorba

di Mauro Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLORBA (TREVISO) - Nel mirino dei ladri addirittura per due volte nell'arco di una sola settimana. È quanto accaduto a una famiglia di Fontane. La banda si è intrufolata all'interno dell'abitazione, tra il centro della frazione di Villorba e la zona industriale delle Castrette, facendo prima saltare gli scuri in legno e poi rompendo le finestre. La casa era vuota. L'allarme, però, era stato inserito. Ma una volta dentro i ladri hanno avuto la freddezza di mandare in frantumi la sirena. I cani presenti nella zona a quanto pare hanno abbaiato dopo essere stati attratti dal trambusto. Ma nessuno sembra aver realizzato ciò che stava capitando. I residenti ormai sono esasperati. «Basta dicono senza nascondere la rabbia nelle nostre case non c'è niente da rubare». Purtroppo l'ondata non si ferma. Ogni giorno nella Marca si contano una trentina di furti nelle abitazioni. In questo periodo non esistono isole felici. E l'allarme sale. Così come la paura, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera. È questo l'orario preferito dai ladri per mettere a segno i loro colpi.