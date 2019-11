Mazzate alla cassaforte e via con un Cartier: ladri scatenati nel Padovano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Ormai è ufficiale, la malavita dedita aiinizia la giornata di lavoro all'imbrunire, per poi volatilizzarsi alle 21. Inutili ad oggi i tentativi di incastrare i colpevoli.Si allarga a macchia d'olio la serie di furti che sta interessando da inizio mese l'area padovana della cintura urbana e di una parte della Saccisica. Nelle ultime ore tra Noventa Padovana, Legnaro e Ponte San Nicolò si sono registrati sette sopralluoghi di furto. Molti i punti in comune che si sono registrati rispetto ai casi recenti. Nello specifico, le segnalazioni sono arrivate all'ora di cena, nessuno era in casa al momento dell'irruzione. Si fa sempre più concreta l'ipotesi che vi sia un unico commando criminale formato da una decina di predoni che ha una zona di competenza da assaltare. I carabinieri stanno potenziando gli sforzi per tentare di stroncare questo fenomeno e assicurare alla giustizia i responsabili, ma ad oggi l'impresa non appare così semplice. Gli spunti investigativi si stanno concentrando verso la malavita dell'Est.