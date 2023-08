CORDIGNANO (TREVISO)- Un’intera vacanza guastata da una rapina in discoteca. Nel mirino è finito Emanuele, un 18enne di Cordignano, che sabato sera era in una nota discoteca di Jesolo con alcuni amici. «Stava ballando e chiacchierando con loro quando all’improvviso ha sentito uno strattone al collo - racconta ai microfoni di Antenna Tre mamma Erika Varnier -. Qualcuno gli ha rubato la collana d’oro. Mio figlio ha afferrato per un braccio lo sconosciuto ma un attimo dopo è sgusciato via tra la folla».

A quel punto si è rivolto al buttafuori, nella speranza che potesse individuare e fermare il responsabile. Ma si è rispondere che i responsabili di furti e rapine o vengono colti in flagrante oppure il locale non ha margini di azione. La discoteca non è nuova a fatti del genere.

La famiglia della vittima è amareggiata: «Siamo venuti a Jesolo per goderci una settimana di vacanza ed è successo questo fatto increscioso - prosegue la mamma -. La rabbia è tanta». Anche per il valore affettivo della catenina, al di là di quello economico. «È un regalo dello zio. Mio figlio ci teneva tanto. Ce l’aveva sempre al collo e non ha mai avuto problemi, neppure quando è stato in gita all’estero, in Spagna e in Austria o in vacanza in Sardegna. Siamo arrivati qua e gliel’hanno portata via». Il ragazzo ha già denunciato il fatto ai carabinieri, con la speranza che il responsabile venga individuato e punito e la sua collana ritrovata. «Non bisogna stare in silenzio ma denunciare questi fatti» conclude la madre.