JESOLO - Una raccolta firme per chiedere un presidio fisso in piazza Mazzini. È l’iniziativa avviata dai commercianti di una zona spesso balzata agli onori delle cronache per episodi di violenza, spaccio di droga e situazioni di degrado. L’ultimo, sul quale stanno indagando i carabinieri di San Donà, è avvenuto venerdì sera, attorno alle 23, nella zona dei parcheggi di via Arno. Una donna, che lavora come commessa in uno dei negozi della piazza, ha riferito di essere stata rapinata da tre uomini che sarebbero riusciti a farsi consegnare una borsetta. Gli uomini dell’Arma che si sono messi al lavoro per ricostruire quanto accaduto e chiarire i vari contorni dell’episodio, anche se al momento non sare ancora stata formalizzata una denuncia.

LA PETIZIONE

Nel frattempo i commercianti di piazza Mazzini hanno avviato una raccolta firme per chiedere l’istituzione di un presidio fisso tra via Nievo e la Galleria Maxim e per segnalare che residenti e turisti di piazza Mazzini «sono indignati, stanchi e impauriti per le continue minacce e violenze perpetuate da gang che stanziano in zona». E ancora: «Si assiste ad assembramenti con scambi di droga e soldi – si legge nella petizione – e ad un uso incivile delle aree adiacenti al condominio Maxim e nei negozi sottostanti, costringendoci così a vivere in una situazione di degrado. Non ci sono solo i bisogni espletati in queste zone, ma pure risse e schiamazzi che avvengono anche in pieno giorno. Non ci sono abbastanza controlli per permettere ai turisti di passeggiare tranquillamente nella galleria e ai commercianti di lavorare. Gli stessi commercianti si trovano ostaggio di continue minacce e malversazioni. Purtroppo – termina il documento – ne sta risentendo il turismo e il lavoro».

Ad intervenire è anche Massimo Viale, presidente del locale comitato che ha voluto sottolineare la grande mole di lavoro svolta dalle forze dell’ordine. «L’episodio dell’altra sera fa male ma non può essere riconducibile alla sola piazza Mazzini – dice - La petizione è un motivo in più per porre attenzione, ma questo non vuol dire che non sia stato fatto nulla. Le petizioni servono ma le denunce di più».

Per quanto riguarda la notte di sabato scorso, le presenze registrate in città sono state oltre 140mila. Non sono mancati episodi di tensione in piazza Mazzini subito disinnescati grazie alla presenza delle forze dell’ordine. Un litigio si è verificato in piazza Aurora per questioni di viabilità. Gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato ad alcuni consumatori una ventina di grammi tra hashish, marijuana e cocaina in diversi punti della città compreso l’arenile. Cinque le sanzioni a risciò che circolavano sulla pista ciclabile; tre le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.