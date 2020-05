Ripara le moto in garage col motore acceso: 44enne intossicato dai gas di scarico

MARENO Intossicato dal monossido mentre sistema le sue due moto: disavventura, ieri sera verso le 21, per un 44 enne di Mareno di Piave, R. S., che improvvisamente si è sentito male e ha dovuto chiamare il Suem.



L’uomo, infatti, stava revisionando le moto nel garage della sua abitazione in via Papa Luciani: una delle due dava problemi nell’accensione, il che, probabilmente, deve aver liberato sostanze tossiche che in poco tempo hanno riempito la stanza. R.S. è comunque riuscito a dare l’allarme, chiamando il Suem che è arrivato con un’automedica e un’ambulanza: l’uomo è stato soccorso e portato subito all’ospedale di Conegliano per accertamenti. A casa del 44enne si sono presentati anche i vigili del fuoco che hanno controllato l’agibilità della struttura: a loro avviso il malore dell’uomo è stato causato dal monossido di carbonio sprigionato da una delle due moto che, in precedenza, aveva dato dei problemi nell’accensione. Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA