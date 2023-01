Notte di Capodanno, due incidenti nella Marca: auto fuori strada ad Asolo e Sernaglia, un ferito

ASOLO - La notte di capodanno i vigili del fuoco sono intervenuti per due incidenti stradali a Sernaglia ed Asolo: un ferito.

Nel primo incidente avvenuto poco prima delle 4 in via Pieve di Soligo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto finita fuoristrada contro un albero, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito: l’uomo è stato assistito dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

Il secondo intervento in Via dell’Artigianato ad Asolo per un’auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica al centro di una piccola rotatoria. All'arrivo dei soccorsi l’autista si era già allontanato, rendendosi irreperibile.