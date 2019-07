Schianto in A13, scoppia un incendio: muore un 41enne residente nel Trevigiano

I particolari sul Gazzettino del 6 luglio

ROVIGO/PADOVA - Inferno in autostrada nella prima giornata del fine settimana da bollino nero. Sulla A13è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Rovigo e Boara in direzione di Padova a causa di due incidenti. Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 15.20 tra tre auto, all'altezza del chilometro 70. Dopo circa mezz'ora, all'altezza del chilometro 68, sulla coda del primo incidente, opportunamente segnalata dalla pattuglia della Polizia Stradale, c'è stato un secondo incidente tra altri 3 veicoli - due auto e un furgone - e la prima ha preso fuoco. In questo secondo incidente c'è stata una vittima.Sul luogo dell'incidente, alle 16.30 si registravano pochi chilometri di coda verso Padova, sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Alle 17 la situazione era purtroppo peggiorata.La vittima è un albanese residente a, di 41 anni, che era alla guida di unscontratosi con una- incendiata nell’urto - e una. Sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.