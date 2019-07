Primo grande esodo estivo: bollino rosso sulla Venezia-Trieste /Previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fine settimana da bollino rosso per il traffico. Nonostante le previsioni non bellissime per il meteo, grazie ai saldi estivi (gli outlet diraggiungibili dalla A4 lavorano a pieno ritmo) e alle partenze di chi ha già prenotato, i transiti attesi sulla intera rete - in particolare quella gestita da- saranno elevati.Per lale proiezioni indicato più di 170 mila veicoli nella giornata di sabato e più di 150 mila in quella di domenica. La concessionaria annuncia che metterà in campo tutte le sue forze per garantire agli utenti un viaggio sicuro e confortevole. Sarà potenziato, infatti, il personale ai caselli ritenuti più “critici” (Latisana e Trieste – Lisert); nei piazzali di San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Latisana ci saranno i cosiddetti “piazzalisti” per indirizzare gli automobilisti alle piste giuste, così da evitare inutili congestioni in prossimità dei caselli.Reperibile 24 su 24 il personale della manutenzione d’urgenza, pronto a intervenire in caso di incidenti. A, punto “caldo” vista la presenza del cantiere della terza corsia, sarà presente un carroattrezzi per prestare all’occorrenza i soccorsi meccanici in caso di avaria dei mezzi o di sinistri. Operativi anche i tecnici di impianti tecnologici, pronti a risolvere le anomalie del caso, come guasti alle casse automatiche o alle sbarre dei caselli.Il traffico già molto intenso nella giornata di oggi () - lungo l’autostrada A4 a partire da Vicenza. dove si registrano flussi sostenuti in direzione Trieste e crescerà ancora in tarda serata con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera diper chi è diretto in Croazia.- giorno in cui i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 8 alle 16 - la A4 sarà caratterizzata da forti flussi di transiti verso Trieste, al mattino e al pomeriggio, con code in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Possibili rallentamenti potranno verificarsi ai caselli cosiddetti balneari in entrambe le direzioni. Transiti elevati anche in A23 Palmanova – Tarvisio sia verso Palmanova, con code in prossimità del bivio A4/A23 al mattino, sia in direzione Tarvisio durante tutta la giornata. In A57 il traffico sarà sostenuto in entrambe le direzioni.infine, la circolazione sarà intensa in entrambe le direzioni della A4 al mattino, con possibili incolonnamenti ai caselli che portano alle località di mare. Nel pomeriggio il traffico sarà sostenuto verso Venezia. La A57 invece sarà caratterizzata da traffico sostenuto in direzione Trieste, ma solo al mattino. Lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 del mattino alle 22.