Incidente in viale della Repubblica a Treviso: ferito un ragazzo di 19 anni

TREVISO - Incidente nella serata del 22 febbraio, alle ore 23.45, a Treviso, all'incrocio tra viale della Repubblica - viale Monfenera e viale Santa Bona Nuova. Nello scontro è rimasto ferito lievemente un ragazzo di 19 anni, che viaggiava su una Mini.

Incidente in viale della Repubblica

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un sinistro stradale con il coinvolgimento di due veicoli, una Mini Cooper ed una Volkswagen Golf, e un'ambulanza del Suem in emergenza, senza paziente a bordo. Rilievi planimetrici effettuati dai carabinieri di Roncade e dal nucleo radiomobile della compagnia di Treviso.