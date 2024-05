MONASTIER (TREVISO) - Bimbi e nonni "diventano" vigili del fuoco per un giorno con la "pompieropoli intergenerazionale": la più anziana è Egle di 101 anni.

Successo per la giornata conclusiva della prima edizione di “Civismo senza età” che venerdì scorso ha visto coinvolti oltre 540 tra bambini e alunni del Micronido “La Casa sull’Albero”, delle scuole primarie e dell’infanzia degli Istituti Comprensivi di Monastier/Roncade, Zenson di Piave, Fossalta/Meolo assieme ai 180 ospiti del Centro Servizi agli anziani “Villa delle Magnolie” di Monastier. Il parco e la zona antistante la struttura sono diventati per un giorno teatro di una “Pompieropoli Intergenerazionale”. Qui i bambini, con tanto di elmetto rosso in testa e energia da vendere, hanno affrontato il percorso ad ostacoli che simula quelli che potrebbero trovarsi di fronte nella vita quotidiana. Gli anziani, che il giorno prima erano stati impegnati nelle prove di simulazione di un incendio nella casa di riposo, hanno fatto da giudici, conferendo ad ogni “piccolo pompiere” il diploma per aver affrontato con “coraggio” il percorso con le prove di sicurezza.

A completare l’iniziativa, promossa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, con il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” ed il Comune di Monastier, la presenza nel piazzale antistante il Centro Servizi di rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza, della Protezione Civile, dell’Esercito e della Polizia Municipale. I bambini sono saliti nelle macchine di servizio e dentro alle autobotti, sono entrati nelle ambulanze, hanno condiviso con i rappresentanti delle forze dell’ordine la gioia di poter, per una volta, dare “voce” alle sirene delle potenti vetture dei loro beniamini. Entusiasmo alle stelle poi durante la dimostrazione di fiuto di Escor, il cane finanziere del Comando delle Fiamme Gialle di Treviso. Tra le numerose borse posizionate dall'appuntato scelto cinofilo Ilenio Valenti, Escor ha individuato quella contenente qualcosa di sospetto, suscitando gli applausi dei bambini. (Riprese video by Nest Collective)