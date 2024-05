Moki De Gennaro pantera a vita: 12. stagione alla Prosecco Doc Imoco. «Cresciuta assieme al club»

CONEGLIANO (TREVISO) Dopo la conferma di Asia Wolosz, arriva quella di un’altra colonna portante della Prosecco Doc Imoco. Monica De Gennaro vivrà la 12.

stagione da pantera, ormai una vera e propria istituzione di Conegliano. Protagonista della storia della Prosecco Doc, Moki e l’Imoco sono cresciute insieme nel corso degli anni, a partire dal lontano 2013, quando una giovane ma già affermata libero di 26 anni salutava Pesaro per accasarsi all’ombra delle colline del Prosecco. Ed accasarsi è il termine più adatto, perché Conegliano è Monica De Gennaro e Monica De Gennaro è Conegliano. Difatti, non c’è torneo conquistato dalla società delle famiglie Maschio, Garbellotto e Polo che non abbia la firma del libero più forte al mondo, che oltre ad aver fatto incetta di coppe con i club si è imposta come la migliore nel proprio ruolo anche con la Nazionale, con cui ha fatto il proprio ritorno questa estate. Esempio di stacanovismo unito a classe, in queste undici stagioni Monica ha disputato 455 partite con la maglia gialloblù, diventandone ovviamente la leader per presenze, togliendosi lo sfizio di segnare anche 12 punti, anche se ovviamente mai andati a referto. Leadership che la giocatrice nata a Piano di Sorrento ha dimostrato punto dopo punto sul taraflex, risultando determinante ai fini di ogni successo delle pantere. Ventiquattro i trofei di Conegliano, ventiquattro anche quelli per Moki: sette scudetti, sei Coppe Italia, sette Supercoppe, due Mondiali per Club e due Champions League. A questi però vanno sommati tutti i riconoscimenti individuali conquistati nel corso degli anni: miglior libero nella Champions 2019, 2021 e miglior libero nel Mondiale per Club 2021 e 2022, oltre al titolo di MVP nella Coppa Italia 2017 ed a quello di miglior giocatrice della Serie A nel 2021. Insomma, il contatore segna 37, ma Moki è la vera e propria dimostrazione di come l’età sia solamente un numero.

AMORE A PRIMA VISTA

Undici anni costellati di trofei, un rapporto idilliaco con società, compagne, staff e tifosi. Per Moki Conegliano ormai è casa. «Se mi volto indietro e penso a questi undici anni passati qui non mi sembra vero - le parole di De Gennaro - sono cresciuta insieme a questo fantastico club ed insieme abbiamo fatto un cammino incredibile che mi riempie di orgoglio e gratitudine». Sentimenti che non possono che essere ricambiati da tutto l’ambiente gialloblù. «La maglia gialloblù la sento cucita addosso come una seconda pelle, penso di essere fortunata a poter vivere un’esperienza così lunga in quello che considero il miglior ambiente che ci sia dove poter fare questo lavoro». E tra chi ha contribuito a rendere tale questo ambiente non può che figurare Moki stessa. «C’è tutto quello che sia possa desiderare per spingerti a dare il massimo, un affetto eccezionale da parte dei nostri tifosi, la qualità dello staff e della società nel metterti nelle condizioni di poter lottare sempre per i massimi traguardi, con grande armonia e comunione d’intenti. La nostra forza così come il mio approccio è quella di non guardare mai indietro ma pensare sempre al prossimo obiettivo, sono già carica ed inizierò la prossima stagione con lo stesso entusiasmo del primo giorno a Conegliano, dando tutta me stessa ogni giorno per aiutare la squadra a vincere ancora».

IL FUTURO

Reduce dal grande slam con quattro trofei vinti su quattro competizioni disputate, la Prosecco Doc affronterà il 2024-25 con avversarie ancora più affamate, ma la stessa fame di vittorie. «Cambierà qualcosa, abbiamo salutato parte della squadra che ha fatto il poker, nello sport capita di doversi dire addio, ma come sempre la società sta allestendo un’altra squadra di livello assoluto per continuare ad avere ambizioni importanti e proseguire la nostra storia. Il primo obiettivo sarò integrare bene le campionesse che arriveranno e creare il nuovo gruppo, ma assicuro ai nostri tifosi che daremo il massimo per regalare loro ancora tante soddisfazioni».