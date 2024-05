ODERZO (TREVISO) Una cicogna davvero speciale quella arrivata al reparto di Maternità dell'ospedale opitergino: è nata Naomi, decima figlia di mamma Simona e papà Cretu Bogdan. Entrambi originari della Romania, sono in Italia da parecchi anni. «I figli sono una benedizione, non un peso – dicono insieme mamma e papà, 32 anni lei, 40 lui -. La nascita di Naomi non è un problema per noi anzi, l'abbiamo voluta con tanta gioia. Ringraziamo l'ospedale di Oderzo, tutti i nostri figli sono nati qui, medici ed infermieri sono molto bravi e professionali».

DI CASA A NAVOLE’

La coppia, insieme agli altri 9 figli, che vanno dai 14 ai 2 anni e mezzo, vive in una casa a Navolè, frazione di Gorgo. Il papà lavora in un mobilificio a Chiarano, è addetto ad una macchina sezionatrice di pannelli, mentre la mamma è a casa ad occuparsi dei bambini e come potrebbe essere altrimenti. In un'Italia dove l'inverno demografico è agghiacciante, con le nascite in drastico calo ed un senso di sfiducia generale che permea tanti giovani, la scelta di Simona e Cretu va decisamente controcorrente. Questi genitori però non si sentono assolutamente dei fenomeni. «In Romania – spiegano – è normale avere tanti figli, in ogni famiglia ce ne sono almeno sette, otto. Non è come qui in Italia dove accade il contrario, più d'una volta mi sono sentita dire – aggiunge mamma Simona – ma lei signora è matta a fare così tanti bambini. E' vero che sono un impegno dal lato economico ma noi siamo fiduciosi, chiediamo sempre la benedizione del Signore». La famiglia è di fede evangelico-cristiana. «Preciso che non siamo assolutamente fanatici – spiega papà Cretu -. La nostra fede vede i bambini come un dono. Noi per loro vogliamo assolutamente il meglio, con mia moglie ci stiamo impegnando affinché crescano come bravi cittadini, possano studiare, andare all'università e farsi una posizione nel mondo, lontano dal mondo della droga e della delinquenza». Il più grande è David che ha 14 anni ed il pallino della meccanica: a settembre frequenterà l'istituto Obici di Oderzo. Segue Matei di 13 anni che vorrebbe fare l'ingegnere. Anche Filippo, 12 anni, ha in mente le costruzioni e già si è dilettato per realizzare una nuova casetta per le galline. Ci sono poi le bimbe Rebecca, 10 anni, lei è la maestrina dei piccoli Tabita (8 anni), Emma (7), Abel (6), Anna (4), Rachele (2 anni e mezzo). Durante il giorno fratelli e sorelle sono a scuola, i piccoli all'asilo. Adesso è giunta Naomi, accolta con gioia ed entusiasmo da tutta la famiglia. Il loro segreto: quello di volersi bene ed avere coraggio e fede nella vita.