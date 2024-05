CHIARANO (TREVISO) - «Sono stato accusato ingiustamente. Il giorno dell’agguato ero in Kosovo. Con quegli spari non c’entro nulla». Edmon Balaj, indagato per il tentato omicidio del cugino Hajdin Kukiqi, 37enne operaio alla Lafert di Noventa di Piave raggiunto da due colpi di pistola mentre stava andando al lavoro il 7 marzo scorso, ha deciso di passare al contrattacco. Difeso dall’avvocato Alessandra Nava, ha infatti intenzione di denunciare per calunnia proprio il cugino, ovvero la vittima dell’agguato, che lo ha indicato se non come esecutore materiale del delitto almeno come mandante.

LA DECISIONE

«Quello che è stato detto nei miei confronti è molto grave oltre che falso - ha riferito il 33enne Balaj tramite il suo legale - Adesso chi ha parlato in quel modo dovrà assumersi le proprie responsabilità». Il riferimento è, appunto, al cugino Hajdin Kukiqi il quale, dopo essersi ripreso, aveva detto agli inquirenti che l’unica persona con cui aveva avuto screzi e da cui aveva ricevuto minacce era Balaj.

L’ARRESTO

Il 33enne dopo il delitto era sicuramente in Kosovo. Era rientrato in Italia il 7 maggio e il giorno successivo i carabinieri lo hanno raggiunto in un appartamento di Salgareda stringendogli le manette ai polsi. Non per questa vicenda però: sul 33enne pendeva un mandato d’arresto perché deve scontare 5 anni e 4 mesi di carcere per un cumulo pena per spaccio, lesioni, porto d’armi e per aver violato il decreto di espulsione. Nell’occasione gli era stata notificata anche l’informazione di garanzia per l’indagine a suo carico nel tentato omicidio del cugino. Un atto formale per permettere la perquisizione che è stata poi effettuata nella sua abitazione e in quella del fratello. Oltre al cellulare, erano stati sequestrati un giubbotto e la scocca frontale di uno scooter. Materiale che verrà sottoposto alle analisi del Ris sempre che il ricorso al riesame contro i sequestri, presentato dall’avvocato Nava, non venga accolto.