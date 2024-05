Riforma della giustizia, il ministro Carlo Nordio da Caerano San Marco: «È epocale e di certo non contro la magistratura»

CAERANO SAN MARCO (TREVISO) - Carlo Nordio a Caerano San Marco per sostenere la candidatura alle elezioni amministrative di Francesca Altin fa anche il punto sulla riforma della giustizia che prevede, in primis, la separazione delle carriere per i magistrati, e, in secundis, un cambio nella composizione ed elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. «Si tratta di una riforma da molti definita epocale e di certo non contro la magistratura e penso di poterlo dire in quanto ex magistrato - spiega Nordio - Ribadisce a livello costituzionale l’indipendenza assoluta del pm di fronte a qualsiasi forma di potere, a cominciare da quello esecutivo. È quindi pretestuoso, se non persino in malafede, continuare a pensare che tale riforma sottintenda l’intenzione di sottoporre la pubblica accusa ad una forma di autorità politica.

Inoltre, spezzando il legame elettorale nell’ambito del CSM, si toglie potere proprio alle correnti politiche che però è giusto esistano per il loro contributo culturale, non sfociando però nella degenerazione attuale che fa perdere credibilità. La magistratura deve essere indipendente e libera, senza condizionamenti interni ed esterni».