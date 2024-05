Sport e inclusione, oltre 1.500 ragazzi a Possagno per "6InSuperAbile". Il governatore Luca Zaia prova a giocare a Powerchair hockey

POSSAGNO (TREVISO) - Una grande festa nel segno dell'inclusione... anche nello sport. A Possagno, oggi e domani, 31 maggio e 1 giugno, "6InSuperAbile”, nei campi sportivi del Cavanis con 1.500 ragazzi. Oggi, venerdì 31 maggio, la grande festa per l’avvio dei due giorni dei giochi inclusivi con la Torch Run for Special Olympics. Questa mattina, 31 maggio, l'inaugurazione del restauro della scuola Cavanis alla presenza del governatore della Regione Veneto Luca Zaia.

L'inaugurazione con Luca Zaia

La cerimonia inaugurale si è svolta al Palazzetto dello sport: a dichiarare ufficialmente aperta la due giorni di giochi sportivi è stato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che così si è rivolto ai presenti e in particolar modo ai tantissimi ragazzi che gremivano le tribune: «Parlare di inclusione vuol dire prendere consapevolezza che ci sono ragazzi meno fortunati di voi che hanno bisogno del vostro aiuto, che non è un aiuto di due giorni, ma un aiuto nella vita. Tutti dobbiamo imparare l’importanza del volontariato. Il 70% dei ragazzi dice che vorrebbe farlo, se ne avesse l’opportunità. Questa di oggi è una grande occasione. In Veneto una persona su cinque si dedica a chi sta peggio di lui. È un grande valore aggiunto. Ora guardiamo anche alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi 2026 in cui potremo continuare a parlare di sport, divertimento, inclusione, aiuto agli altri. Ognuno di voi è un ragazzo InSuperAbile». Zaia si è reso protagonista anche di un simpaticissimo fuori programma: infatti, nel premiare la squadra Venezia FC neo campione d’Italia di Powerchair hockey, è salito su una carrozzina da gioco e si è cimentato in qualche azione e, infine, la realizzazione di un rigore, tra il boato del pubblico. La giornata, intitolata “A scuola di sport e inclusione”, ha visto 900 studenti sfidarsi in 7 discipline paralimpiche e integrate: baskin, calcio integrato Special Olympics, rugby integrato, pickleball, wheelchair hockey, karate inclusivo, atletica non vedenti, condividendo il programma della giornata con i ragazzi delle società sportive aderenti al progetto.

Il "viaggio" della torcia sotto la pioggia battente

Mentre fuori diluviava, al palazzetto dello sport è arrivata la Torch Run for Special Olympics che nei giorni scorsi è transitata attraverso la Marca trevigiana toccando diversi Istituti Comprensivi del territorio. Numerose le autorità istituzionali, sportive, militari e delle forze dell’ordine presenti tra cui il presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto Ruggero Vilnai, il dirigente superiore della Polizia ferroviaria Mauro Baroni, il tenente colonnello Comandante del I Battaglione dei Lagunari Tommaso Vittorio Muscolino, il comandante della stazione di Pieve del Grappa dei Carabinieri Tiziano Cheloni, il presidente del Comitato Veneto della FIR Sandro Trevisan, la direttrice regionale di Special Olympics Elisabetta Pusiol, il superiore generale dell’Ordine dei Cavanis padre Manoel Rosalino Pereira Rosa, il superiore italiano padre Edmilson Mendes, il rettore del collegio locale padre Diego Spadotto, il preside del collegio stesso Ivo Cunial, il sindaco di Possagno Valerio Favero, il sindaco di Altivole Chiara Busnardo, il sindaco di Cavaso del Tomba Gino Rugolo, il sindaco di Maser Claudia Benedos, Valentina Ballello in rappresentanza dell’AVIS, la presidente Opera Dotazione Tempio Vania Cunial, l’onorevole Ingrid Bisa.

Gli appuntamenti del primo giugno

La festa di Possagno continuerà poi sabato primo giugno con l’evento aperto a tutti “Lo sport abbraccia l’inclusione; vieni a provare anche tu”: dalle 9 fino alle 17 famiglie, ragazzi, bambini e curiosi potranno cimentarsi in 11 discipline sportive – volley, paratennis, wheelchair hockey, powerchair calcio, parakate, parajudo, paragolf, Abi Rugby, calcio integrato Special olympics, tennis tavolo, danza sportiva paralimpica - promosse dalle rispettive federazioni e dalle società sportive del territorio.

L'Abi Rugby

Sarà inoltre presente la Nazionale Paralimpica di Volley Trapiantati, impegnata in due sessioni di allenamento, un match amichevole con la Pedemontana Volley e un incontro con gli studenti.

Tra gli eventi speciali delle due giornate, vanno segnalati la tappa conclusiva del programma 2024 “Abi Rugby” della FIR Veneto, dedicato al rugby integrato e inclusivo; il quadrangolare di calcio unificato Special Olympics Veneto e un’esibizione di para-tennis che vedrà esibirsi due atleti nazionali. Ripetendo l’ottima esperienza del 2023, tra le attività collaterali sarà allestito in entrambe le giornate un Boot Camp inclusivo a cura del Reggimento Serenissima del corpo militare dei Lagunari, aperto a ragazze e ragazzi con disabilità e senza disabilità. Polizia di Stato e Carabinieri saranno inoltre presenti con il proprio personale e con alcuni mezzi di pronto intervento, disponibili per dimostrazioni aperte ad atleti e pubblico.

L'appuntamento a Castelfranco Veneto

Al termine delle due giornate sportive, la Torch Run for Special Olympics sarà poi protagonista sabato 8 giugno a Castelfranco Veneto, portando la fiaccola olimpica alla locale Festa dello Sport, accompagnata da una delegazione degli atleti 6InSuperAbile