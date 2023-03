Strage di giovani a Gorgo al Monticano. Incidente mortale: auto contro un albero. Morte due ragazze di 19 e 17 anni, gravissimi i loro due amici Foto

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Strage di giovani allo scoccare della mezzanotte di oggi, domenica 5 marzo. In uno schianto micidiale contro un albero, avvenuto nel Trevigiano, sono morte due ragazze, una 19enne e una 17enne - Eralda Spahllari e Barbara Brotto -, e altri due ragazzi sono rimasti feriti in modo gravissimo. Il terribile impatto è avvenuto via Sant'Antonino, vicino al civico 47, a Gorgo al Monticano.

La dinamica dell'incidente

I quattro giovani erano a bordo di una Bmw 420 condotta da un 19enne pordenonese rimasto ferito che, per cause in corso di accertamento, mentre circolava sulla via citata con senso di marcia da Motta di Livenza a Gorgo al Monticano, è uscito dalla sede stradale andando a sbattere violentemente contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia.

Le vittime e i feriti

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad una 19enne di origini greche, Eralda Spahllari, che viveva a Ponte di Piave e una 17enne da Oderzo, Barbara Brotto, morte sul colpo. Gravemente feriti un 19enne del pordenonese condotto in ospedale a Treviso e un 18enne da Motta di Livenza trasportato in ospedale a Mestre. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano per soccorsi e rilievi di legge.

La comitiva di due auto e la serata insieme

I ragazzi facevano a quanto pare parte di una comitiva di due auto e si stavano spostando insieme per trascorrere la serata in zona. Sulla Bmw viaggiavano in quattro, mentre altri quattro erano a bordo di una Volkswagen Polo. Questi ultimi sono a colloquio con i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incidente.