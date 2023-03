I fiori sul luogo dello schianto, l'amica di Eralda: «Era tosta e generosa, sognava un futuro con il fidanzato» Video

Un'amica di Eralda, saputo del terribile incidente nel quale la giovane ha perso la vita, stamani Amelia ha deciso di portare un mazzo di fiori in quel posto maledetto, nel quale l'auto con a bordo la 19enne è finita violentemente contro un albero, in via Sant'Antonino, vicino al civico 4. Nello schianto sono morte Eralda Spahllari e Barbara Brotto, altri due ragazzi, fra i quali il fidanzato di Eralda, sono gravissimi. Amelia è scossa, ma ricorda l'amica e compagna di scuola che sognava di tornare in Albania, dove aveva le sue radici, che studiava per diventare estetista e costruire con il fidanzato il proprio futuro.

Strage di giovani allo scoccare della mezzanotte di oggi, domenica 5 marzo. In uno schianto micidiale contro un albero, avvenuto nel Trevigiano, sono morte due ragazze, una 19enne e una 17enne - Eralda Spahllari e Barbara Brotto -, e altri due ragazzi sono rimasti feriti in modo gravissimo. Il terribile impatto è avvenuto via Sant'Antonino, vicino al civico 47, a Gorgo al Monticano.