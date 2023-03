Strage di giovani a Gorgo al Monticano. Sorpasso fatale, auto contro un platano. Morte due ragazze di 19 e 17 anni, gravissimi i loro due amici Foto

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Strage di giovani allo scoccare della mezzanotte di oggi, domenica 5 marzo. In uno schianto micidiale contro un albero, avvenuto nel Trevigiano, sono morte due ragazze, una 19enne e una 17enne - Eralda Spahillari e Barbara Brotto -, il guidatore, 19 anni, e un altro ragazzo che era a bordo sono ricoverati in gravissime condizioni. Il 19enne, fidanzato di Eralda, si trova in prognosi riservata all'ospedale di Treviso: per lui le prossime ore saranno decisive. Il terribile impatto è avvenuto via Sant'Antonino, vicino al civico 47, a Gorgo al Monticano. Eralda era a seduta davanti a fianco del fidanzato al volante, mentre l'altra coppia era seduta dietro, Barbara si trovava sul lato sinistro.

La dinamica: sorpasso fatale

I quattro giovani erano a bordo di una Bmw 420 condotta dal 19enne, residente a Pravisdomini. L'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada sul rettilineo che porta da Motta di Livenza a Gorgo al Monticano, andando a sbattere violentemente contro un platano sul lato opposto al proprio senso di marcia. Probabilmente si è trattato di un sorpasso fatale: la Bmw si è schiantata mentre sorpassava una Polo con a bordo altri amici della stessa comitiva uscita per passare la serata insieme: la Polo ha lo specchietto sinistro rotto e segni sulla fiancata. La Bmw è di proprietà del padre del 19enne. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati interrogati dai Carabinieri anche gli amici che si trovavano nella Polo. Entrambe le vetture sono sotto sequestro.

Le vittime e i feriti

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla 19enne di origini albanesi, Eralda Spahllari, di Ponte di Piave e ad una 17enne da Oderzo, Barbara Brotto, morte entrambe sul colpo. Eralda frequentava l'istituto professionale Lepido Rocco di Motta di Livenza: sognava di fare l'estetista.

Gravemente feriti, come detto, il conducente di 19 anni e un 18enne da Motta di Livenza trasportato in ospedale a Mestre. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano per soccorsi e rilievi di legge. Il 19enne alla guida del mezzo è ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. Sconvolti gli amici del ragazzo: «Non riusciamo a credere a quanto successo. Un tipo con la testa sulle spalle, del quale non avresti mai dubitato».