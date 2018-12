© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VENDEMIANO - Incidente poco prima di mezzanotte in via Friuli, lungo la Pontebbana a San Vendemiano. Due auto si sono scontrate, ancora da stabilire le cause. Una delle persone al volante è rimasta incastrata tra le lamiere ma fortunatamente liberata e soccorsa. La persona ferita non è in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e la polizia stradale.