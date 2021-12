Schianto fra tre vetture sulla Treviso Mare: otto feriti e traffico in tilt tra Roncade e Silea

RONCADE – Schianto all’alba sulla Treviso Mare: tre mezzi coinvolti e otto feriti, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. E’ il bilancio dell’incidente che stamattina, martedì 28 dicembre, poco prima delle 7, ha mandato in tilt il traffico tra Roncade e Silea.

Lo schianto, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuto all’altezza della cantina Anno Domini. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118 per prestare soccorso agli otto feriti. Quattro di loro sembrano in condizioni serie, gli altri invece sembrano essersela cavata con ferite di lieve entità. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri. Traffico inevitabilmente paralizzato, con la strada bloccata dalla rotonda di Silea al cavalcavia di Roncade per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.