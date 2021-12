BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Incidente alle 23 del 27 dicembre in via Pira a Barbarano Mossano, un'auto è uscita autonomamente di strada, il conducente è rimasto ferito. L'auto è finita in un fossato, i vigili del fuoco di Lonigo hanno estratto dalle lamiere il conducente e lo hanno affidato ai sanitari del Suem che lo hanno portato in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi.