CASTELFRANCO - Alle 4.30 del 4 settembre Angelica Faleschini, 20 anni, era al volante della Fiat Punto con la quale lei, il fidanzato Riccardo Gallo (19 anni) e altri tre amici di 17, 18 e 19 anni tornavano a casa dopo una serata assieme. Lungo la Noalese, a Noale, la ragazza perdeva il controllo dell'auto che, dopo aver invaso la corsia opposta, si ribaltava nel fossato a fianco della strada. Per Riccardo Gallo - residente a Veternigo di Santa Maria di Sala e figlio di Mirco Galllo, barbiere dei vip a Castelfranco - non c'era stato nulla da fare: all'arrivo del Suem 118 il diciannovenne era già morto. Per quell'incidente ieri, in tribunale a Venezia, Angela Faleschini, difesa dagli avvocati Carlo Fascina e Michela Barin, ha patteggiato 5 mesi e 10 giorni, pena sospesa.

LE INDAGINI

A mettere la ceralacca sull'accordo tra la difesa della ventenne e il pubblico ministero Fabrizio Celenza, è stato il giudice per le indagini preliminari, Luca Marini. Ed è dalle motivazioni della sentenza che si attende anche una ricostruzione di quanto accaduto prima - e durante - quel viaggio in macchina. Sullo sfondo, infatti, ci sarebbe un litigio tra Angelica Faleschini e Riccardo Gallo e su quello si fonderebbe un concorso di colpa nell'incidente. «Nelle indagini era emerso che prima di salire in macchina - racconta la ventenne, attraverso il suo legale - Riccardo aveva iniziato a colpire il cofano con dei pugni o manate, passando poi a schiaffeggiare la ragazza. E che solo con l'intervento degli amici il ragazzo s'era calmato per un attimo. Poi però, durante il viaggio, aveva continuato a disturbarla nella guida, picchiando ancora manate sul cruscotto e urlando; è emerso anche, infine, che egli purtroppo non indossava la cintura di sicurezza». Versione contrastata dall'avvocato Silvia Nalesso, legale della famiglia di Riccardo Gallo: «Già prima dell'udienza è stata depositata una memoria in cui abbiamo ampiamente illustrato la situazione - spiega la legale - valuteremo come far riemergere l'estraneità di Riccardo nella causazione dell'incidente. In tutte le indagini e in udienza sono state rilevate delle aggravanti che non sono state prese in considerazione, ovvero la lesione degli altri ragazzi che erano nelle vetture. I genitori di Riccardo? Sono molto provati per quanto accaduto e per l'esito dell'udienza».

LA DINAMICA

Quando sono arrivati i primi soccorsi la ventenne e gli altri ragazzi erano pressoché illesi, solo qualche ferita lieve. Riccardo, che si trovava sul sedile del passeggero, è stato catapultato fuori dalla macchina morendo sul colpo. Il finestrino della sua portiera era aperto e lui non indossava la cintura di sicurezza.