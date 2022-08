Scontro con un furgoncino Sda, morto un minorenne in scooter

ORMELLE - Terribile incidente alle 15.40 di oggi, 9 agosto. Morto un minorenne in scooter che ha impattato contro un furgone. Ancora in corso di definizione la dinamica esatta dell'incidente. Il ragazzino è stato sbalzato dalla sella dello scooter e per l'impatto è morto sul colpo. Illeso il conducente del furgoncino Sda che è sotto choc per la tragedia.

APPROFONDIMENTI CAVASSO NUOVO Ciclista a terra senza vita, rianimato dai passanti al telefono con... BELLUNO Gita con la bici elettrica sul Passo Giau: ciclista padovano perde il... CHIUSAFORTE Cade con la mountain bike e precipita per 20 metri: morto un...

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzino si stava immettendo sulla strada Provinciale a bordo del suo scooter mentre arrivava il furgoncino della ditta di consegne. Il conducente non è riuscito ad evitare l'impatto, violentissimo.

Il fatto è accaduto in via Roma, vicino all'incrocio con via Campagnola. Sul posto i sanitari del Suem 118 che avevano inizialmente richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Ma il giovane era già deceduto. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.

+++notizia in aggiornamento+++