Moto contro un furgoncino Sda: morto un giovanissimo

Terribile incidente alle 15.40 di oggi, 9 agosto. Morto un minorenne in motorino che ha impattato contro un furgone. Ancora in corso di definizione la dinamica esatta dell'incidente. Il ragazzino è stato sbalzato dalla sella dello scooter e per l'impatto è morto sul colpo. Illeso il conducente del furgoncino Sda che è sotto choc per la tragedia.

