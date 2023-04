Schianto sulla strada dei Laghi: morto motociclista di 28 anni

REVINE (TREVISO) - Terribile incidente oggi, 4 aprile, intorno alle 17 nella strada dei Laghi a Revine. Impatto violentissimo tra un'auto e una moto: ha perso la vita il motociclista, M.D., nato nel 1994, residente a Cison di Valmarino.

Sul posto immediato l'intervento del Suem con l'elisoccorso ma per la persona coinvolta nell'incidente non c'è stato niente da fare. Intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi del caso.