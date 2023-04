Scontro fra due auto in A4: feriti i due uomini al volante Foto

UDINE/GORIZIA - Due persone sono state soccorse questo pomeriggio - 3 aprile - per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse, in prossimità dell'uscita di Villesse, direzione Trieste.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori un'ambulanza e l'elisoccorso hanno attivato i Vigili del fuoco; sul posto anche il personale dell'autostrada (coordinamento del Coa / Centro operativo autostradale di Udine).

Il personale medico infermieristico ha preso in carico due uomini che sono rimasti feriti (entrambi viaggiano sull'auto): per uno è stato disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Monfalcone con ferite non gravi; per l'altro uomo è stato disposto il trasporto in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.