Ormelle. Operaio folgorato mentre lavora su una cabina elettrica della casa di riposo: portato in ospedale con l'elicottero

ORMELLE (TREVISO) - Infortunio sul lavoro in una casa di riposo nel primo pomeriggio di oggi, 29 novembre. L'incidente a Roncadelle di Ormelle quando un operaio italiano classe 1974, stando ad una prima ricostruzione, è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando su una cabina elettrica della casa di riposo. Immediatamente soccorso da un collega di lavoro, l'uomo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto per accertamenti il personale dello Spisal, i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il sito.

Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe nel reparto di rianimazione.