Operaio folgorato da un cavo dell'alta tensione: è grave

NOVENTA VICENTINA - Un operaio di 43 anni è ricoverato in gravissime condizioni in Rianimazione all'ospedale di Vicenza dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione, martedì 17 ottobre, mentre faceva lavori di manutenzione in un impianto a biogas della ditta Agriman Srl, di cui era dipendente, in via Agora a Noventa Vicentina.

Ultimo aggiornamento: 13:59

