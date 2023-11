Incidente sul lavoro in un'azienda di surgelati: muore operaia di 26 anni incastrata nel macchinario. Tensione fuori dai cancelli

PIEVE DI SOLIGO - Incidente mortale sul lavoro in una ditta di surgelati: a perdere la vita Grishaj Anila, dipendente 26enne, di origini albanesi, che è rimasta incastrata all'altezza del capo in un macchinario. L'infortunio - l'ennesimo nella Marca - è avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, all'interno dell'azienda Bocon, in via Montello a Pieve di Soligo, specializzata nella produzione di surgelati. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: in via Montello, sede della ditta, sono arrivate ambulanza, automedica ed elisoccorso del 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. Secondo una prima ricostruzione, un macchinario dell'imballaggio dove la ragazza, vice direttrice dell'azienda, stava operando, acquisito di recente, per cause in corso di accertamento, l'ha colpita schiacciandole le vertebre cervicali.

In serata tensione fuori dai cancelli dell'azienda tra i parenti della ragazza albanese morta e le forze dell'ordine.