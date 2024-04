Incidente a Pederobba tra due auto e un camion: un ferito grave. Strada Feltrina chiusa, traffico deviato

PEDEROBBA (TREVISO) - Incidente tra due auto e un camion sulla Feltrina a Pederobba: un ferito grave. L'impatto è avvenuto oggi, 8 aprile, intorno alle 8.30, la Strada è stata chiusa e il traffico deviato su una laterale.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente, una Hunday Tucson che procedeva da Montebelluna in direzione di Feltre, era intenta a svoltare all'altezza della Birreria King in una laterale della zona industriale, verso sinistra, quando è stata colpita da un camion, con targa slovena. Il mezzo pesante ha tamponato l'auto facendola finire dall'altra parte della carreggiata dove, in quel momento, stava passando una Volkswagen Tiguan che è stata centrata dalla Tucson. La Hunday è andata completamente distrutta e un "pezzo" si è staccato andando a colpire un'Audi che si trovava di passaggio nelle vicinanze.

Un ferito grave, strada chiusa

Ferita una persona, portata via con l'elicottero arrivato da Padova. Sul posto, i sanitari del Suem di Pedemontana Emergenza arrivati da Valdobbiadene e i Carabinieri per gli accertamenti del caso e per deviare il traffico. La strada è stata chiusa.