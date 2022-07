Donna travolta da auto, salvata dall'intervento immediato di due crocerossine bassanesi

SAN ZENONE - Investita da un'auto sotto gli occhi di due operatrici della Croce Rossa fuori servizio. Un caso, certo, ma stavolta l'intervento delle due ragazze è stato fondamentale per evitare guai peggiori alla vittima, una donna di 71 anni di San Zenone degli Ezzelini, che abita poco distante dal luogo in cui si è verificato l'incidente. A elogiare l'operatore delle due giovani sono stati i sanitari del Suem di Pieve del Grappa, intervenuti su chiamata delle ragazze per soccorrere la vittima.

APPROFONDIMENTI NORDEST Crocerossine salvano anziana investita LA STORIA A LIETO FINE «Beveva acqua e fango, non abbiamo mai mollato», ecco... VENEZIA Giovane salvato in extremis dopo un incidente: era incastrato e... CIMOLAIS Rocciatore di 28 anni cade e precipita per 30 metri: salvato dalla... AVIANO Cade in mountain bike nel bosco, salvato da un ciclista di passaggio FONZASO Scivola e resta bloccato un'intera notte nella vasca dei liquami:...

LA DINAMICA

La 71enne si stava dirigendo verso casa quando, in via Martiri, nei pressi di un incrocio, ha iniziato ad attraversare sulle strisce pedonali mentre stava sopraggiungendo una Volkswagen Polo. L'uomo alla guida, che stava effettuando una svolta a destra per immettersi in via Martiri, si è accorto in ritardo della presenza della donna e ha finito per investirla. La velocità non elevata, aggiunta alla frenata all'ultimo, ha evitato che l'impatto avesse conseguenze peggiori. La 71enne, però, è stata colpita alla schiena e scaraventata a terra. Ad assistere impotenti al sinistro c'erano, appunto, due ragazze di passaggio. Fortuna ha voluto che entrambe prestassero abitualmente servizio alla Croce Rossa di Bassano del Grappa. Le due giovani sono state le prime a intervenire, assieme all'automobilista. Conoscendo le giuste manovre di primo soccorso da attuare, hanno posizionato la 71enne in modo tale per cui, se avesse avuto traumi a livello del collo o della spina dorsale, non avrebbe potuto farsi male nel tentativo di girarsi.

L'INTERVENTO

Mentre tranquillizzavano la vittima, che lamentava forti dolori ma è sempre rimasta cosciente e ha seguito le indicazioni delle due crocerossine, in via Martiri sono arrivate un'ambulanza e un'automedica del Suem di Pieve del Grappa. I sanitari, grazie alle manovre operate dalle due giovani, hanno così potuto subito mettere la 71enne in barella per poi trasportarla all'ospedale di Castelfranco Veneto. Le sue condizioni, anche grazie all'intervento delle operatrici della Croce Rossa, non sono gravi. Se la caverà con qualche decina di giorni di prognosi. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.