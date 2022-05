Cade in mountain bike nel bosco, salvato da un ciclista di passaggio

AVIANO - Arrivato in mountain bilke al santuario di Madonna del Monte, ad Aviano, ha imboccato il sentiero che porta nel bosco. L'uomo, residente a Zoppola, è caduto rovinosamente e per le lesioni riportate non era più in grado di muoversi. Un ciclista di passaggio lo ha trovato e ha allertato i soccorsi. E' successo verso le 10 di questa mattina, giovedì 12 maggio. La centrale operativa della Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso, con a bordo un tecnico del Cnsas, i Vigili del fuoco di Pordenone e i tecnici del Soccorso alpino. Il ciclista è stato recuperato con una verricellata e trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.