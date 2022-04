FONZASO - È rimasto nella vasca di scolo dei liquami della sua stalla per ore, forse addirittura per un'intera notte, senza la possibilità di muoversi, spostarsi e uscire fuori. Antonio De Lazzer, 78enne di Fonzaso, è vivo grazie a suo fratello che non vedendolo arrivare i due hanno un appuntamento fisso ogni giorno ha lanciato l'allarme nel pomeriggio chiamando la vicina. Quest'ultima si è precipitata sul luogo dell'incidente e lo ha visto nel canale. Immediata la chiamata ai soccorsi e il trasporto dell'uomo all'ospedale di Feltre dove è rimasto in Osservazione. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione e potrebbe essere dimesso in giornata.

Antonio De Lazzer è molto conosciuto a Fonzaso. Ha lavorato per anni come meccanico, aprendo anche un'azienda privata, e poi ha deciso di dedicarsi ai suoi animali. Difficile capire cosa sia accaduto nella fattoria di via Masi. E non solo per la dinamica dell'incidente ma anche per il tempo in cui il 78enne è rimasto bloccato nel canale.

Partiamo dalla prima incognita. È probabile che De Lazzer sia scivolato oppure che abbia avuto un malore. Fatto sta che è precipitato nel canale di scolo dei liquami della stalla e non è più riuscito a risalire. Il secondo punto di domanda riguarda il tempo. Qualcuno racconta che il 78enne è rimasto nel canale per tutta la notte e la mezza giornata di ieri, 14 aprile. L'unica cosa certa è che il pane che gli portano al mattino, lasciandolo sull'uscio di casa, è rimasto lì. Di conseguenza o è caduto davvero mercoledì sera oppure alle prime luci dell'alba di ieri mattina. Il salvataggio dell'uomo è stato possibile grazie al fratello che non può camminare e che riceve la visita di Antonio tutti i giorni. Non vedendolo arrivare ha chiamato la vicina, Norma De Lazzer, che ha raggiunto la stalla e ha cominciato a urlare il suo nome. Non gli ha risposto nessuno. Poi si è affacciata sul canale e lo ha visto. Il 78enne era caduto dentro e non riusciva a muoversi. Per fortuna, tuttavia, era ancora cosciente. Afferrato il telefonino ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre. Dopo aver indossato delle tute speciali, gli operatori hanno afferrato l'uomo e sono riusciti a tirarlo fuori dal canale. Le sue condizioni non erano gravi ma i medici hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre per accertamenti. Antonio De Lazzer è rimasto in Osservazione, non è in pericolo di vita e già oggi, probabilmente, potrà tornare a casa.