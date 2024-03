Incidente tra auto a Cornuda. Due feriti, uno ha perso coscienza

CORNUDA (TREVISO) - Incidente tra due auto a Cornuda. L'impatto oggi, 12 marzo, intorno alle 13.30 in via San Vettore. All'arrivo dei soccorsi, uno dei due conducenti non era cosciente ma è stato rianimato sul posto. Il bilancio è di due feriti portati in ospedale in condizioni non gravi. Sul posto l'elicottero da Treviso che è rientrato vuoto, l'automedica di Montebelluna e un'ambulanza da Valdobbiadene.