Violento incidente tra due auto nello svincolo dell'A27 a Conegliano, una macchina è andata a fuoco. Traffico paralizzato

CONEGLIANO (TREVISO) - Incidente in autostrada oggi, 29 gennaio: traffico congestionato tra la A27 e la A28. Violento schianto tra due auto intorno a mezzogiorno in A27 all'altezza dello svincolo di Conegliano. Una delle due auto ha preso fuoco.

Il mezzo in fiamme, stando alle prime informazioni, sarebbe stato elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e i sanitari del 118 anche con l'elisoccorso. I feriti non dovrebbero essere in gravi condizioni.

In tutto il tratto autostradale ci sono importanti rallentamenti con lunghe colonne di auto e anche di mezzi pesanti. Sul posto, per regolamentare i flussi di traffico, è intervenuta anche la polizia.