L'auto vola fuori strada e si ribalta, un ferito intrappolato nell'abitacolo

MASER - Un uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale dopo essere rimasto coinvolto domenica sera in un violento incidente autonomo lungo la via Marosticana a Maser. Alle 19.30 la Mercedes su cui viaggiava in direzione di Asolo è improvvisamente sfuggita al controllo del conducente e, dopo essere uscita di strada invadendo la carreggiata opposta, è finita capovolta nella canaletta schiantandosi contro una spalletta in cemento. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente affidandolo al personale sanitario che lo ha trasferito all'ospedale di Montebelluna. Ha rimediato diversi traumi e contusioni, ma non versa in pericolo di vita. I rilievi sono curati dalla Polizia stradale che ha il compito di stabilire l'esatta causa dell'incidente.

Contemporaneamente un'uscita di strada dalla dinamica simile è avvenuta a Pieve di Soligo. Lungo via Montello una Audi ha sbandato, invadendo l'opposta corsia e finendo la sua corsa contro una recinzione. Estratto e ospedalizzato a Conegliano il conducente, anch'egli con diversi politraumi. Sul posto i pompieri e i carabinieri per i rilievi di legge.

