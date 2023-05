Incendio in piazza a Coste di Maser, furgoncino Gls in fiamme. Alta colonna di fumo visibile da lontano Video

MASER (TREVISO) - Furgocino Gls in fiamme nella piazza di Coste di Maser, proprio davanti alla chiesa. Il fatto nel tardo pomeriggio di oggi, 23 maggio. Allarmati i residenti della zona che hanno visto un'alta colonna di fumo visibile anche da lontano. Stando ai primi accertamenti, sembra che all'origine dell'incendio ci sia un corto circuito. Le fiamme hanno in pochi istanti inghiottito la parte posteriore del mezzo della ditta di consegne Gls. Sempre stando ai primi riscontri, non sembra che l'autista sia rimasto ferito.