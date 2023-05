La Fiat 500 si incendia per strada: occupanti in salvo e traffico bloccato

CONEGLIANO - Fiammata dal cofano della 500 d'epoca: gli occupanti riescono ad accostare e mettersi in salvo. Attimi di paura stasera a Conegliano, in via Vespucci, accanto alla stazione dei treni. Alle 20.40 una Fiat 500 ha avuto un guasto e ha preso fuoco. Nessun ferito, fortunatamente, ma il proprietario era disperato per il suo storico gioiellino danneggiato dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento cittadino. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza il sito. La strada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alle operazioni di soccorso, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

Ultimo aggiornamento: 21:55

