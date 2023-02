Treviso. Materasso prende fuoco, evacuato un intero condominio in via Pomponio Amalteo

TREVISO - Materasso prende fuoco, evacuato il condominio. L'incendio si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato, 10 e 11 febbraio, in via Pomponio Amalteo. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un materasso all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di cinque piani. Non ci sono stati feriti ma è stato evacuato il condominio.

Ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio che ha provocato una notevole quantità di fumo che ha invaso l'intero appartamento e il vano scale. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza l’autoscala, il funzionario di guardia e il capo turno, hanno prontamente spento la combustione e portato fuori il materasso, aerato l’appartamento e il vano scale. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.