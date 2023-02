​TREVISO - Materasso prende fuoco, evacuato il condominio. L'incendio si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato, 10 e 11 febbraio, in via Pomponio Amalteo. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un materasso all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di cinque piani. Non ci sono stati feriti ma è stato evacuato il condominio.