CASTELLO DI GODEGO - Quattro famiglie evacuate, per un totale di una decina di persone, e quattro abitazioni dichiarate inagibili. È il bilancio di un incendio scoppiato ieri sera, 23 gennaio, poco prima delle 19.30, in una villetta a schiera al civico 21 di via Alberon a Castello di Godego. Le fiamme, stando a una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sarebbero partite da un camino finendo per intaccare prima la cappa e poi il tetto (travato in legno) di tutte e quattro le villette a schiera. L'allarme è stato lanciato da un vicino che, mentre fumava una sigaretta in terrazzo, ha visto delle fiamme uscire dal camino. È andato subito ad avvertire i proprietari ma il rogo stava già divampando. Le quattro famiglie sono state fatte evacuare dai pompieri (intervenute squadre da Castelfranco, Treviso, Bassano, Cittadella e Asolo) e dai carabinieri di Castelfranco Veneto, giunti sul posto per le indagini del caso.

LA PAURA

Sono stati momenti di panico ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. All'esterno delle abitazioni le quattro famiglie, disperate, non hanno potuto far altro che guardare i vigili del fuoco in azione e sperare che l'incendio venisse domato in poco tempo. Non è stato purtroppo così. Il rogo si è propagato velocemente e le operazioni di spegnimento, rese più difficili dalla presenza di pannelli fotovoltaici, sono state ultimate solo a tarda notte. Le abitazioni, come detto, sono state dichiarate inagibili e le famiglie hanno tutte trovato ospitalità da parenti. La conta dei danni, non ancora quantificata, sarà comunque ingente.

IL SINDACO

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, c'era anche il sindaco di Castello di Godego, Fabio Parisotto, il vice Enrico Barichello e l'assessore ai servizi sociali Michela Candiotto. «Attiveremo subito i servizi sociali e tutti gli strumenti in nostro possesso per dare un sostegno concreto a queste famiglie - ha dichiarato il primo cittadino di Castello di Godego - Cercheremo di mettere a disposizione vestiti e tutto quello che potrebbe essere utile, oltre a trovare loro un alloggio fino a quando non potranno rientrare nelle rispettive abitazioni».