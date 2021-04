Imoco vince gara-1 ma che battaglia con Novara (3-2)

VILLORBA - Prima combattutissima finale scudetto del campionato di volley femminile tra Imoco Conegliano e Novara, terza finale consecutiva tra le due rivali: ha vinto, soffrendo le pene dell'inferno, l'Imoco per 3 set a 2 che punta a vincere il terzo titolo di fila.

Il primo set è andato a sorpresa alle piemontesi (23-25), il secondo, interminabile (40-38), ha riportato in parità le sorti della gara. Nel terzo set, Novara parte in vantaggio ma poi le campionesse del mondo recuperano proprio nel momento più delicato e lo chiudono 26-24. Nel quarto set alle Pantere non riesce la rimonta: Novara se lo aggiudica 25 a 23. Epilogo al quinto set, un'altra lotta punto a punto, ma è l'Imoco, subito avanti, a schiantare le avversarie 15-9 confermandosi la favorita per lo scudetto.

Si chiude così alle 23.30 gara-1, con il successo sofferto di Conegliano, dopo quasi 3 ore di battaglia (la sfida era iniziata alle 20.30).

Le Pantere di Daniele Santarelli restano imbattute dopo 62 partite.

Martedì 20 aprile è in programma gara-2 in casa del Novara.