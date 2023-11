RESANA (TREVISO) - Ilaria De Rosa è libera: espulsa dall'Arabia Saudita ed imbarcata su un volo della Saudia Airlines Gedda-Roma, l'assistente di volo atterrerà in Italia alle ore 13.40. Lo riferisce il senatore veneto Pierantonio Zanettin (FI). La donna, arrestata per il possesso di una piccola quantità di stupefacenti, secondo fonti locali sembra però non prossima a rientrare nella sua residenza in Veneto .

«Complimenti sinceri al vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani - aggiunge Zanettin - che ha seguito personalmente la delicata vicenda, ed al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza».

Perché Ilaria De Rosa era stata arrestata?

Nonostante la giovane assistente di volo veneta si sia sempre dichiarata innocente, per il tribunale di Jeddah si è resa responsabile di possesso di droga (nello specifico uno spinello nascosto nel reggiseno). Nel maggio 2023 era finita in manette assieme ad altre 7 persone in seguito a un blitz della polizia in una villa della città saudita affacciata sul Mar Rosso, dove si stava tenendo una festa. «Credevo si trattasse di una rapina» aveva confidato la giovane ai familiari, sostenendo che addosso non aveva alcun tipo di droga. Sono stati proprio i genitori, fin dal primo momento, a respingere l’ipotesi che Ilaria potesse essere stata trovata con degli stupefacenti. «Non ne faceva uso anche perché per lavoro era sottoposta a continui test tossicologici». Controlli che vengono fatti con regolarità dalla Avion Express, la compagnia aerea lituana per cui lavora la 24enne.