di Alberto Beltrame e Mauro Favaro

IL RACCONTO DELLA MOGLIE

VILLORBA (TREVISO) - Fino a pochi anni fa era un, une un marito premuroso. Poi ha cominciato a frequentare un imam del Veneziano e si è radicalizzato , abbracciando le. È stato tutto rapidissimo. Un percorso il suo che prima lo ha portato davanti al giudice per aver perseguitato la moglie , che obbligava a frequentare la moschea e minacciava di morte perché voleva vivere all'occidentale.Poi, dopo la condanna per il reato di atti persecutori, all'espulsione dall'Italia perché considerato pericoloso per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Florian Saraci , 32enne di origini albanese residente a Villorba, nel Trevigiano, è stato espulso , imbarcato mercoledì sera con un volo di sola andata per Tirana.