VILLORBA (TREVISO) - Fioriere saccheggiate in centro a Villorba, l'architetto-detective lancia un ultimatum al ladro, attraverso cartelli appesi sui portici e foto sui social: «Ci sono le telecamere, ti abbiamo visto. Rimetti tutto a posto. E la prossima volta se vuoi una piantina chiedila, non rubarla».

Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, in via Trento. Nel mirino sono finite le fioriere posizionate davanti allo studio di architettura Zanatta. I vasi, affacciati sulla strada, traboccavano di fiori. «Erano stati messi per abbellire la via, erano godibili da tutti - sbotta Viviana Zanatta, contitolare dello studio insieme al padre -. Ora non ci sono più, che vergogna». A terra, sotto al portico ci sono tracce di terriccio perso dal ladro dopo la sua scorribanda.

Il paese è munito di telecamere, alcune posizionate proprio nei pressi del punto colpito: individuare il ladro di fiori potrebbe essere soltanto questione di ore. Ma gli architetti sperano che possa rimediare al gesto restituendo il maltolto. Loro, peraltro, non sono state le uniche vittime.

Anche altri residenti hanno subìto furti analoghi, che lì per lì avevano catalogato come il dispetto di qualche ragazzino annoiato. Ora invece si fa strada il sospetto che qualcuno si sia rifatto le aiuole a costo zero. «Se fosse stata una bravata, i vendali avrebbero spaccato i fiori, probabilmente li avremmo trovati a terra, pestati. Invece secondo me qualcuno voleva risparmiare sull'acquisto di piante - ipotizza Tiziano Zanatta -. Il valore economico è poca cosa: sono piante da 5-10 euro. E' il gesto in sé che fa indignare».