Mestre. Festa di fine Ramadan al Piraghetto, l'imam furioso per le risse tra famiglie: «Episodio grave, non fa parte della nostra cultura» Video

MESTRE - Non usa mezzi termini l'imam della moschea La Pace a Mestre Sadak Md, punto di riferimento della comunità bengalese. Nel discorso di fine Ramadan stigmatizza in modo netto le violenze che si sono perpetrate tra due famiglie bengalesi nelle scorse settimane. Una vera e propria faida con un bilancio pesante, un morto e una ventina di feriti tra Mestre e Bangladesh. E nel giorno della festa di fine digiuno, organizzata dalla comunità di Mestre centro e via Piave al parco Piraghetto, manda un chiaro messaggio a entrambe le parti che sarebbero presenti all'evento.



Ma la fine del digiuno durato trenta giorni per i musulmani è soprattutto una festa. Quasi tremila persone, tra grandi e bambini, si sono radunate al parco Piraghetto per la preghiera. Uno spettacolo di suoni e colori nonostante il grigiore della giornata. (servizio di Emiliana Costa)