Villorba. Stella Michelin al ristorante "Vite" dello chef Simone Selva. «Premiate creatività e passione»

VILLORBA (TREVISO) - Stella Michelin al "Vite", il ristorante di Lancenigo guidato Simone Selva, il più giovane chef stellato d'Italia. Il riconoscimento è stato consegnato ieri da Metro Italia, partner del mondo Horeca.

La passione per la cucina del giovane chef Simone Selva, originario di Acquileia, classe 1996, nasce dalle tradizioni famigliari, in particolare dalle ricette fatte insieme alla nonna. Allievo di Lorenzo Cogo al El Coq di Vicenza e Francesco Brutto al ristorante Venissa di Mazzorbo ha bruciato brillantemente tutte le tappe. È il più giovane chef stellato d’Italia, stella che ha ottenuto a soli 24 anni nella cucina del ristorante Wistèria di Venezia.

Dopo questa esperienza, ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto, quello dell’imprenditore trevigiano Davide Vanin, a capo del Treviso Arts Districts, che ha deciso di scommettere su Selva finanziando il progetto del nuovo ristorante “Vite”. La cucina di Selva si esprime in una proposta che combina perfezione tecnica, passione, creatività, originalità e senso estetico per riscoprire la tradizione trevigiana in un’esperienza tutta nuova.

«Siamo entusiasti di consegnare allo chef Simone Selva questo importante riconoscimento, che premia il suo impegno e la sua dedizione. Ci auguriamo che questo momento possa essere soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni» commenta Vito Sciancalepore, store manager di Metro Treviso.