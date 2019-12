CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVILLORBA «Voleva impormi i precetti della sua fede integralista, non potevo frequentare nessuno e vestirmi come le altre donne. Io mi sono opposta e lui allora ha iniziato a picchiarmi. Così è andata in macerie la nostra famiglia». Nella vicenda che ha portato alla fine del suo matrimonio c'è il succo del processo di radicalizzazione di Florian Saraci, il 32enne albanese espulso a seguito di una indagine contro il terrorismo condotta dalla Digos di Venezia e da quella di Treviso. «Ho riscoperto il Corano, ho ritrovato Dio» disse...