RESANA - Avviate le indagini sulla guaritrice degli angeli. «Chi sa qualcosa si faccia avanti - dicono le forze dell’ordine - Noi siamo a disposizione dei cittadini che vogliano segnalare quanto accaduto». Partiti gli accertamenti sulla presunta truffa della 53enne di Castelminio di Resana che dalla sua casa in via Santa Brigida diceva di poter guarire anche le forme di tumore più gravi mossa da angeli, arcangeli e Padreterno. Ma quanto accadeva in quello studio improvvisato all’interno dell’abitazione dove la donna vive con marito e figlia, ha attirato già troppe persone creando, a detta della stessa guaritrice, un giro d’affari importante vista l’agenda piena di nomi che ha mostrato ad alcuni pazienti in attesa di prendere appuntamento con lei. E sul caso - smascherato dalle telecamere di Striscia la Notizia - sono partite le verifiche da parte dei carabinieri anche su segnalazione del Comune che vuole vederci chiaro.

L’APPELLO

«Ho segnalato ai carabinieri la cosa – spiega il sindaco Stefano Bosa – Ormai la voce ha fatto il giro di tutto il paese e di sicuro la signora si guarderà bene prima di esercitare ancora. Quando accaduto è gravissimo, bisogna andare a fondo della questione». E, in attesa delle verifiche del caso, dal comando di Castelfranco Veneto arriva un monito per tutti i cittadini: «Non prestate attenzione a questi proclami». La guaritrice, servendosi dell’aiuto divino, si proclamava capace di debellare le malattie, anche quelle più gravi, con una specializzazione in materia oncologica. Nessuna pratica operatoria, niente medicine o manipolazioni. Era sufficiente il potere di un cristallo custodito gelosamente in uno scrigno di legno e della musica onirica con campanelli e suoni rilassanti accompagnati da una danza attorno al paziente che rimaneva seduto in silente attesa. «Opero con angeli e arcangeli, parlo con loro e mi servo di un potere superiore per curare soprattutto tumori – diceva la donna ai clienti - Ho tantissimi casi. Ho avuto tante persone pronte ad andare in sala operatoria e gli ho detto vieni una volta alla settimana finché tratto tutto. Uno aveva cinque tumori maligni allo stomaco. Non ne ho uno che non sia guarito specialmente da tumori. Chiedo: avete fede? Sennò vi devo trattare con l’universo che non è la stessa cosa, ci sono tempi diversi ma è comunque efficace».

I TRATTAMENTI

Trattamenti che avevano un costo di partenza di 50 euro per la prima visita e che poi si riduceva a 30 per quelle successive. La diagnosi veniva fatta senza seguire le cartelle cliniche dei clienti ma con un disegnino in alcuni fogliettini colorati. Nel disegno, la guaritrice mostrava al paziente la grandezza del tumore sul quale sarebbe intervenuta con la sua pratica. Poi era la parola del cliente a fare fede sulla patologia. E da lì partiva il rito con il cristallo, la musica e un siparietto dalla durata di alcuni minuti attorno al paziente. Una pratica che doveva essere fatta con cadenza settimanale per un tempo che, in base al tumore da debellare, decideva la stessa guaritrice. A denunciare le pratiche è stata anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Mediaset che, ironicamente, ha anche proposto alla guaritrice un nuovo angelo da inserire nel suo palmares di aiuti divini. Spetterà ora alle forze dell’ordine chiarire e determinare l’entità delle pratiche condotte dalla guaritrice, determinarne il giro d’affari. Intanto a Castelminio e in tutta Resana, tra i pochi che ancora non erano a conoscenza delle pratiche olistiche della 53enne, si sta diffondendo la notizia e a far da padrone è lo sgomento.