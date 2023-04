FREGONA - È boom di turisti: la strada che porta alle Grotte del Caglieron va allargata e messa in sicurezza. Partiranno a settembre i lavori che riguardano un tratto di via Borgo Piai, strada che, attraversando l’omonima località fregonese, conduce alla Grotte. I lavori sono già stati appaltati dal Comune, ma si attende la fine della stagione turistica per non intralciare i numerosi visitatori che, a piedi o in macchina, raggiungono da Fregona il sito naturalistico in località Breda passando per questa via. Il Comune ha assegnato l’opera – 211mila euro la spesa per i soli lavori – a una ditta vittoriese risultata vincitrice, avendo presentato la migliore offerta economica, della gara a cui avevano partecipato altre tre ditte. «Questo atteso intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Sandro Dottor – ci permetterà di allargare la strada per un tratto di una cinquantina di metri nei pressi del ristorante Mainor. Andando a realizzare due corsie di marcia renderemo più fruibile la via di accesso alle Grotte».



L’INTERVENTO

L’investimento, interamente a carico del bilancio comunale, viene coperto con i fondi per i “Comuni di confine” ottenuti nel 2021 da Fregona. Complessivamente per quest’opera, tra progettazione e lavori, verranno spesi 300mila euro circa. I lavori di potenziamento, in località Piai, dell’infrastruttura viaria sono attesi da molto tempo, dai fregonesi e dai turisti. «I lavori sono già stati appaltati, ma andremo ad iniziarli a metà o a fine settembre – prosegue l’assessore Dottor -, perché contestualmente al cantiere dovremo creare nella strettoia un senso unico alternato regolato da semaforo essendo questo un punto molto stretto. Da qui la decisione di avviare i lavori dopo l’estate, così da non pregiudicare l’accesso al parco. Al termine, la strada avrà in questo punto non una, ma due corsie di marcia per i veicoli, oltre ad un marciapiede per i pedoni». Dall’avvio dei lavori la ditta avrà tempo 120 giorni per ultimarli. Con la strada allargata si eviteranno in futuro gli intasamenti che oggi si registrano nei giorni di maggiore afflusso di turisti alle grotte, con auto in salita e in discesa che finiscono per innescare pesanti rallentamenti nel tratto in curva di via Borgo Piai.



IL SENTIERO

Ma non saranno questi gli unici lavori a partire in area grotte a beneficio dei tanti visitatori del sito che, nel dicembre 2020, era stato gravemente danneggiato dal maltempo. In fase di conclusione la redazione dei progetti per altri due interventi, quello che permetterà di sistemare il sentiero di via Sottocastel rendendolo fruibile dai turisti diretti al sito, che così non dovranno percorrere a piedi la strada provinciale, e poi quello di regimazione delle acque meteoriche che scendono dalla montagna, così da rendere nuovamente accessibile al pubblico il borgo dello scalpellino.